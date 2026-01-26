Obiettivi, Milan su Dragusin: Tottenham vuole l'obbligo di riscatto

Il Milan è alla ricerca di un difensore: in lista c'è anche Radu Dragusin del Tottenham. L'obiettivo di mercato della Fiorentina, secondo TMW, ha avuto dei contatti coi rossoneri nelle ultime ore. L'intenzione del Milan è di proporre un prestito con diritto di riscatto, mentre da parte degli Spurs c'è l'intenzione di arrivare a un obbligo di riscatto. Magari ancorato a determinate condizioni, ma che non siano troppo difficili.