Obiettivi, Ngonge in uscita dal Torino: su di lui piomba il Porto
FirenzeViola.it
Cyril Ngonge, tra i nomi circolati in chiave Fiorentina nelle ultime settimane di mercato, va verso l’addio al Torino. Come spiega TMW su di lui c'è il Porto: la proposta può essere di un prestito con diritto di riscatto che può diventare obbligo a determinate condizioni, seppur difficili. La valutazione dell'affare è intorno ai 15 milioni di euro.
Altra ipotesi è la Lazio. Il Torino vorrebbe Tijjani Noslin. Così il Napoli - proprietario del cartellino di Ngonge - studia lo scambio anche se non sembra così semplice dopo l'imminente arrivo di Daniel Maldini in biancoceleste. Di sicuro i partenopei non intendono richiamare il giocatore dal prestito al Toro in mancanza di una destinazione adeguata.
Pubblicità
News
Serve Kean, il medico spieghi come sta. Date a Vanoli un difensore: Bijol pista calda. Harrison ha intensità, Brescianini titolare. Coppa Italia: bell’esame domani col Como di Mario Tenerani
Le più lette
1 Serve Kean, il medico spieghi come sta. Date a Vanoli un difensore: Bijol pista calda. Harrison ha intensità, Brescianini titolare. Coppa Italia: bell’esame domani col Como
Copertina
Tommaso LoretoUna batosta che certifica il bisogno di accelerare per un forte difensore (e il peso dell'assenza di Kean) ma è un k.o. diverso dagli altri
Alberto PolverosiMercato, la controrivoluzione viola: tornano le ali, ma il top è ancora Fagioli. La condizione fisica è cambiata, in meglio. Contro il Cagliari fondamentale non perdere
Luca CalamaiParatici fiorentinizzi la Fiorentina. Vanoli, Kean e Gudmundsson sotto esame per il futuro. Mi piacerebbe Catherine Commisso presidentessa. Servono ancora due colpi di mercato
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com