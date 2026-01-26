Obiettivi, Ngonge in uscita dal Torino: su di lui piomba il Porto

Obiettivi, Ngonge in uscita dal Torino: su di lui piomba il PortoFirenzeViola.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 15:36News
di Redazione FV

Cyril Ngonge, tra i nomi circolati in chiave Fiorentina nelle ultime settimane di mercato, va verso l’addio al Torino. Come spiega TMW su di lui c'è il Porto: la proposta può essere di un prestito con diritto di riscatto che può diventare obbligo a determinate condizioni, seppur difficili. La valutazione dell'affare è intorno ai 15 milioni di euro.

Altra ipotesi è la Lazio. Il Torino vorrebbe Tijjani Noslin. Così il Napoli - proprietario del cartellino di Ngonge - studia lo scambio anche se non sembra così semplice dopo l'imminente arrivo di Daniel Maldini in biancoceleste. Di sicuro i partenopei non intendono richiamare il giocatore dal prestito al Toro in mancanza di una destinazione adeguata.