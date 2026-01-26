Cutrone al Cagliari e Luvumbo al Parma: già definito lo scambio

Cagliari e Parma sono ormai vicinissime a chiudere lo scambio tra Zito Luvumbo e Patrick Cutrone. Il primo si trasferirà in Emilia Romagna, mentre il secondo farà il percorso opposto, andando a rinforzare un reparto che da mesi è privo di Belotti e che necessitava comunque di un innesto, nonostante le due vittorie consecutive contro Juventus e Fiorentina. Lo scrive Tuttomercatoweb.com, che spiega che Cutrone è pronto ad accettare la nuova destinazione. Probabilmente anche la prestazione contro i viola dei sardi può aver inciso sulla scelta, ma soprattutto la mancata convocazione di ieri per la gara contro l’Atalanta è apparsa come un chiaro segnale.

Tanto che nella serata di ieri è arrivato l’ok al trasferimento in Sardegna, dopo alcune riflessioni nei giorni precedenti. Una trattativa avviata da tempo e che ora potrebbe portare a una rapida conclusione. In questa stagione Cutrone ha collezionato 15 presenze in campionato, realizzando una rete proprio contro l’Atalanta. Sono invece due le apparizioni in Coppa Italia, senza gol. L’arrivo di Mateo Pellegrino nel suo stesso ruolo ha avuto un peso, mentre il rientro di Benedyczak gli ha tolto definitivamente spazio. Per Luvumbo, invece, si contano 12 presenze e zero reti, anche a causa della decisione di Pisacane di modificare il modulo, passando alle due punte.