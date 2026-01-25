Juve Stabia, l'ex Chelsea Avram Grant a capo operazioni calcistiche

(ANSA) - ROMA, 25 GEN - Avram Grant, alla guida del Chelsea che sfiorò la Champions nel 2008, é stato nominato a capo delle operazioni calcistiche della Juve Stabia, attualmente in zona playoff di B. Grant é un manager e dirigente con decenni di esperienza alla guida di club d'élite e squadre nazionali ai massimi livelli delle competizioni internazionali, ricorda una nota del club. Nel corso della sua carriera, ha ricoperto il ruolo di allenatore del Chelsea, del West Ham United, del Portsmouth e della nazionale israeliana, guidando il Chelsea alla finale di Champions League, persa ai rigori contro il Manchester United. (ANSA).