Roma-Milan, le formazioni ufficiali: c'è Saelemaekers. Gioca Ghilardi
Queste le formazioni ufficiali di Roma-Milan, gara valida per la ventunesima giornata di Serie A, il cui fischio d'inizio è in programma alle ore 20:45.
ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ghilardi, N'Dicka; Celik, Kone, Cristante, Wesley; Soule, Dybala; Malen. Allenatore: Gian Piero Gasperini.
MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, De Winter; Saelemaekers, Ricci, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Nkunku, Leao. Allenatore: Massimiliano Allegri.
Una batosta che certifica il bisogno di accelerare per un forte difensore (e il peso dell'assenza di Kean) ma è un k.o. diverso dagli altri
1 Una batosta che certifica il bisogno di accelerare per un forte difensore (e il peso dell'assenza di Kean) ma è un k.o. diverso dagli altri
Mercato, la controrivoluzione viola: tornano le ali, ma il top è ancora Fagioli. La condizione fisica è cambiata, in meglio. Contro il Cagliari fondamentale non perdere
Paratici fiorentinizzi la Fiorentina. Vanoli, Kean e Gudmundsson sotto esame per il futuro. Mi piacerebbe Catherine Commisso presidentessa. Servono ancora due colpi di mercato
