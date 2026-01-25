Roma-Milan, le formazioni ufficiali: c'è Saelemaekers. Gioca Ghilardi

Queste le formazioni ufficiali di Roma-Milan, gara valida per la ventunesima giornata di Serie A, il cui fischio d'inizio è in programma alle ore 20:45.

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ghilardi, N'Dicka; Celik, Kone, Cristante, Wesley; Soule, Dybala; Malen. Allenatore: Gian Piero Gasperini.

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, De Winter; Saelemaekers, Ricci, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Nkunku, Leao. Allenatore: Massimiliano Allegri.