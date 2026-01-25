Sala (Dazn): "Il 2026 della Fiorentina dà delle sensazioni diverse"
Federico Sala, giornalista di Dazn, ha commentato la sconfitta subita dalla Fiorentina contro il Cagliari: "Intanto è stata la serata del ricordo di Rocco Commisso, intrisa dalle lacrime di chi lo conosceva e chi no. Come la maggior parte delle persone presenti al Franchi. Quanto alla partita, resta quel senso di responsabilità di salvare una stagione drammatica, ma che in questo 2026 dà delle sensazioni diverse, anche dopo una serata crepuscolare come quella di ieri, dove il palco se l’è preso un ragazzo di 20 anni come Palestra".
Pubblicità
News
Una batosta che certifica il bisogno di accelerare per un forte difensore (e il peso dell'assenza di Kean) ma è un k.o. diverso dagli altridi Tommaso Loreto
Le più lette
1 Una batosta che certifica il bisogno di accelerare per un forte difensore (e il peso dell'assenza di Kean) ma è un k.o. diverso dagli altri
Copertina
Alberto PolverosiMercato, la controrivoluzione viola: tornano le ali, ma il top è ancora Fagioli. La condizione fisica è cambiata, in meglio. Contro il Cagliari fondamentale non perdere
Luca CalamaiParatici fiorentinizzi la Fiorentina. Vanoli, Kean e Gudmundsson sotto esame per il futuro. Mi piacerebbe Catherine Commisso presidentessa. Servono ancora due colpi di mercato
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com