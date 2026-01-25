Sala (Dazn): "Il 2026 della Fiorentina dà delle sensazioni diverse"

Federico Sala, giornalista di Dazn, ha commentato la sconfitta subita dalla Fiorentina contro il Cagliari: "Intanto è stata la serata del ricordo di Rocco Commisso, intrisa dalle lacrime di chi lo conosceva e chi no. Come la maggior parte delle persone presenti al Franchi. Quanto alla partita, resta quel senso di responsabilità di salvare una stagione drammatica, ma che in questo 2026 dà delle sensazioni diverse, anche dopo una serata crepuscolare come quella di ieri, dove il palco se l’è preso un ragazzo di 20 anni come Palestra".