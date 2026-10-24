Malagò e gli stadi per Euro32: "Uno è pronto, gli altri sono in arrivo. È un'occasione unica"

Giovanni Malagò, attuale commissario della Figc e prossimo candidato alla presidenza della Federazione, ha rilasciato un'intervista a La Repubblica in cui ha risposto anche a una domanda sulla scelta degli stadi in vista di Euro 2032, scelta che potrebbe coinvolgere anche il Franchi di Firenze: "Ci sono 13 città con 14 impianti candidati. Uno è già pronto, quello della Juve, e gli altri in arrivo: un'occasione unica.

Il commissario Sessa sta facendo un ottimo lavoro, con enti locali e governo siamo totalmente allineati. E possiamo puntare all'Europeo femminile del 2033 coinvolgendo anche altre città come Udine, Bergamo e Reggio Emilia".