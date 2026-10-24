Delio Rossi: "Siamo solo alla settima giornata. La Fiorentina ha tutto per scalare la classifica"
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Delio Rossi, ex allenatore tra le altre anche della Fiorentina, ha rilasciato un'intervista al Corriere dello Sport nel corso della quale ha parlato anche della situazione della squadra viola: "Sinceramente non mi aspettavo un avvio così, però voglio dire una cosa: siamo ancora alla settima giornata di campionato. In Italia, non avendo grandi disponibilità per scegliere i migliori calciatori, spesso i rinforzi arrivano a campionato già iniziato.
Quello che adesso è bianco tra qualche partita potrebbe essere nero e viceversa. La Fiorentina ha tutto per scalare la classifica e disputare un altro tipo di campionato rispetto a quello dell'anno scorso".
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