Delio Rossi: "Siamo solo alla settima giornata. La Fiorentina ha tutto per scalare la classifica"

Delio Rossi: "Siamo solo alla settima giornata. La Fiorentina ha tutto per scalare la classifica"FirenzeViola.it
© foto di Daniele Buffa/Image Sport
Ieri alle 14:45News
di Redazione FV

Delio Rossi, ex allenatore tra le altre anche della Fiorentina, ha rilasciato un'intervista al Corriere dello Sport nel corso della quale ha parlato anche della situazione della squadra viola: "Sinceramente non mi aspettavo un avvio così, però voglio dire una cosa: siamo ancora alla settima giornata di campionato. In Italia, non avendo grandi disponibilità per scegliere i migliori calciatori, spesso i rinforzi arrivano a campionato già iniziato.

Quello che adesso è bianco tra qualche partita potrebbe essere nero e viceversa. La Fiorentina ha tutto per scalare la classifica e disputare un altro tipo di campionato rispetto a quello dell'anno scorso". 