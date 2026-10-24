Qui Juventus: Sarr in dubbio per Lecce, il punto sulle sue condizioni

Qui Juventus: Sarr in dubbio per Lecce, il punto sulle sue condizioniFirenzeViola.it
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Ieri alle 15:45News
di Redazione FV

Buone notizie solo a metà per la Juventus sul fronte Pape Sarr. Il centrocampista senegalese nella giornata di ieri si è sottoposto ad alcuni controlli al JMedical dopo il problema accusato nelle ultime ore. Gli esami hanno escluso la presenza di lesioni, evitando quindi uno stop più lungo. Sarr resta in dubbio La situazione, però, resta da monitorare in vista della partita di domani con il Lecce, alle 18 al Via del Mare.

Sarr non è ancora certo di poter essere a disposizione e le sue condizioni saranno valutate fino alle ore che precederanno il match. L’assenza di lesioni rappresenta naturalmente un segnale positivo, ma lo staff bianconero non intende correre rischi inutili. Al momento la sua presenza resta in forte dubbio, nessun problema invece per i prossimi impegni (ricordiamo che l'8 novembre prossimo al Franchi è in programma Fiorentina-Juventus). 