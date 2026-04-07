Ufficiale Maguire rinnova con il Manchester United: accordo fino al 2027 con opzione

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Accostato alla Fiorentina la scorsa estate e anche negli scorsi mesi, Harry Maguire resta al Manchester United. Adesso è ufficiale: il difensore centrale ha firmato un nuovo contratto con il Manchester United fino al giugno 2027, con un'opzione per un ulteriore anno.

"Rappresentare il Manchester United è l'onore più grande. È una responsabilità che rende me e la mia famiglia orgogliosi ogni singolo giorno", ha esordito il 33enne ai microfoni ufficiali. "Sono felice di prolungare il mio percorso in questo incredibile club per almeno otto stagioni e di continuare a giocare davanti ai nostri speciali tifosi per creare altri momenti fantastici insieme. Si possono percepire l'ambizione e il potenziale di questa squadra entusiasmante. La determinazione di tutto il club nel lottare per i trofei più importanti è chiara a tutti e sono fiducioso che i nostri momenti migliori insieme debbano ancora venire".