Balbo cambia agenzia e passa alla THE:TEAM. Rappresentano Valverde e Malen

Balbo cambia agenzia e passa alla THE:TEAM. Rappresentano Valverde e MalenFirenzeViola.it
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Oggi alle 11:44News
di Redazione FV

Luis Balbo cambia agente. Il giovane terzino della Fiorentina, reduce dall'esordio in Serie A sabato pomeriggio contro l'Hellas Verona, è stato accolto dall'agenzia THE:TEAM, che conta tra i propri affiliati numerosi giocatori internazionali come Valverde , Malo Gusto oppure Malen della Roma.

Il nazionale venezuelano classe 2006 lascia dunque la IG Team Players e passa alla nuova agenzia statunitense, con cui la Fiorentina dovrà discutere per il futuro del calciatore. 