Classifica a confronto, la Fiorentina ha ancora 20 punti in meno di un anno fa
Alla 31esima giornata di Serie A la Fiorentina ha 20 punti in meno rispetto alla scorsa stagione. Il dato - riportato da TMW - resta impressionante nonostante gli ultimi recenti risultati della squadra di Vanoli che è riuscita a cambiare il corso dell'annata ma resta ben distante da quanto fatto con Palladino un anno fa. Neanche a dirlo, è il peggior risultato dell'intera Serie A, mentre il migliore nonostante la sconfitta di Napoli resta il Milan, a +15 rispetto alla scorsa stagione.
Questa la classifica a confronto:
Inter 72 punti (+4 punti rispetto alla Serie A 2024/25 dopo 31 partite)
Napoli 65 (=)
Milan 63 (+15)
Como 58 (+25)
Juventus 57 (+1)
Roma 54 (+1)
Atalanta 53 (-5)
Bologna 45 (-12)
Lazio 44 (-11)
Sassuolo 42 (in Serie B)
Udinese 40 (=)
Torino 36 (-4)
Parma 35 (+8)
Genoa 33 (-5)
Fiorentina 32 (-20)
Cagliari 30 (=)
Cremonese 27 (in Serie B)
Lecce 27 (+1)
Hellas Verona 18 (-14)
Pisa 18 (in Serie B)
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