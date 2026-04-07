Ex obiettivi, Ashley Cole su Shpendi a sinistra: "Anche Henry faceva così"

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Cristian Shpendi, attaccante albanese del Cesena nel mirino di vari club la scorsa estate, tra cui la Fiorentina, in questa stagione ha messo a segno 10 reti e 4 assist in 32 presenze stagionali. Ma con l'arrivo di Ashley Cole in panchina e il cambio modulo, nelle ultime giornate ha lasciato il posto di punta centrale a Cerri e Vrioni per ritagliarsi uno spazio sull’out sinistro nella linea a tre di trequartisti che agiscono dietro il centravanti.

Un ruolo in cui il tecnico Cole lo vede e dove pensa possa avere ampi margini di miglioramento come spiegato in conferenza stampa dopo il pareggio contro il SudTirol. “Penso che cercare di sfruttare la sua velocità alle spalle di una difesa a tre, che prediligeva la marcatura a uomo fosse il piano fin dall’inizio.

Per quanto riguarda il suo ruolo sulla fascia sinistra è molto semplice: i giocatori devono adattarsi e adeguarsi e a me piace molto come lui gioca sulla sinistra. Penso sia efficace e si integra bene con gli altri e come gruppo nel nostro complesso dobbiamo adattarci". Queste le parole di Cole che si lancia in un paragone ardito: "Ho giocato con Thierry Henry, che era un numero nove, ma giocava sempre partendo da sinistra. Penso che ci siano degli aspetti positivi nella prestazione di Shpendi, si è impegnato molto, e credo che si sia combinato bene con il piano partita che avevamo preparato per oggi.”