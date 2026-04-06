Un gol di Politano decide Napoli-Milan. 1-0 e azzurri ora secondi
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È una rete di Matteo Politano a pochi minuti dallo scadere a decidere il big match tra Napoli e Milan valido soprattutto per il secondo posto in Serie A. Dopo una partita combattuta ma senza particolari emozioni, il subentrato scelto da Conte ha segnato un mancino al volo che non ha lasciato scampo a Maignan, lasciando così i 3 punti al Napoli che diventa la nuova concorrente dell'Inter comunque sempre ampiamente prima a +7. Il Napoli ora è a 65 punti, il Milan resta a 62 e si deve guardare indietro perché Como e Juventus si sono avvicinate.
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