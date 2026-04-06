Arijon Ibrahimovic piace a tanti. Lo segue anche la Fiorentina

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Ci sarebbe anche la Fiorentina su Arijon Ibrahimovic. Il calciatore attualmente all'Heidenheim potrebbe tornare in Serie A dopo le esperienze non propriamente positive con Frosinone e Lazio. Di proprietà del Bayern Monaco, Ibrahimovic sta giocando con continuità e i campioni di Germania in carica ne stanno seguendo da vicino i progressi. Possibile pertanto un ritorno alla casa madre per restarci per il classe 2005, tuttavia secondo quanto riportato da transfermarkt.de lo seguono con attenzione Cagliari e Fiorentina. Piace anche al Villarreal in Spagna e al Brighton in Inghilterra.