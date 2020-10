MAGHERINI, Fiorentina ha un problema di mentalità

Guido Magherini, direttore sportivo toscano, ha parlato della situazione corrente della Fiorentina. Ecco le sue parole:

“C’è un problema di mentalità nella Fiorentina, perché se non chiudi le partite poi rischi, come è accaduto ieri. Iachini è un bravo allenatore e un bravo professionista, penso che si debba essere contenti, perché ha i giocatori da diverso tempo e sembra che i viola vogliano andare avanti così con quello che hanno. Inoltre non credo che un allenatore come Sarri possa essere alla portata della Fiorentina. Callejon? Lo vedo bene come esterno, ma se per il momento gioca trequartista, potrebbe avere ragione il tecnico. Diamogli il tempo. L’attacco? L’importante è non prenderle, poi magari un gol si fa. E infatti è quello che è successo finora, anche se la Fiorentina i gol li ha presi. Perdita di Pezzella? È grossa, ma se si fa un paragone con la Juve, che ieri sera ha fatto giocare calciatori che secondo me non sono all’altezza neanche della Fiorentina… Bonucci era infortunato, Demiral non mi sembra un giocatore da Juve. Oggi il difensore è un problema di tutti. Duncan? È un buon giocatore ma non dimentichiamoci che gli anni passano e può essere andato giù. È anche vero che la Fiorentina ci deve fare affidamento a prescindere”