Lutto nel mondo del calcio: scomparso a 31 l'israeliano Gadi Kinda, avversario dei viola in Conference

Il calciatore israeliano Gadi Kinda è scomparso all’età di 31 anni a causa di una grave malattia che lo aveva colpito recentemente. Lo comunica la federazione israeliana tramite i propri profili: centrocampista nato in Etiopia, nel corso della sua carriera ha vestito le maglie di Ashdod, Beitar Jerusalem, Sporting Kansas City negli Stati Uniti e Maccabi Haifa — con cui nella scorsa stagione ha affrontato anche la Fiorentina in Conference League agli ottavi. Con la Nazionale israeliana ha totalizzato 10 presenze.

«Oggi il calcio israeliano perde non solo un atleta di talento, ma anche un uomo stimato e benvoluto», si legge in un messaggio pubblicato martedì dalla federazione calcistica israeliana sulla piattaforma X. La sua ultima apparizione in campo risale al 29 marzo, nel derby di Haifa con la maglia del Maccabi, prima del ricovero in ospedale per una «condizione medica complessa». Solo una settimana fa aveva condiviso un video dal letto d’ospedale in cui, parlando con il rabbino ed ex calciatore Shneor Gueta, chiedeva al pubblico di pregare per lui. Kinda era sposato da tre anni con Liran e padre di due bambine, l’ultima delle quali nata nell’estate del 2024.