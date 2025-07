Terracciano, adesso ci pensa anche il Milan se dovesse partire Sportiello

Il Milan ragiona sul ruolo di secondo portiere. Come riporta in questi minuti Sky, su Sportiello ci sono l’Atalanta e la Cremonese. Il classe 1992 ha già vestito la maglia dei nerazzurri dal 2013 al 2017 e dal 2019 al 2023. Al posto di Sportiello, in caso di uscita, il Milan virerebbe su Pietro Terracciano della Fiorentina come vice di Maignan.