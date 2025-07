La Juventus piomba su Dodo. Il Corriere dello Sport: "Contatti già a marzo"

vedi letture

Il Corriere dello Sport - Stadio in edicola oggi è sicuro: la Juventus vuole Domilson Cordeiro dos Santos, per tutti Dodo. Tudor ha bisogno di un esterno in grado di abbinare dinamismo e propensione ad attaccare, un giocatore che possa stare a destra nel suo 3-4-2-1. Nonostante la presenza in rosa già di Cambiaso, Alberto Costa e Cabal, oltre al giovane Savona, il nome di Dodo è abbastanza caldo per la Juventus, scrive il quotidiano.

I primi contatti già qualche mese fa

Giuntoli cercò l'esterno della Fiorentina già a marzo con un primo approccio, la società bianconera lo ha risentito prima che il calciatore andasse in vacanza con la promessa di riaggiornarsi a metà luglio. Commisso valuta il suo gioiello 30 milioni di euro e, come ha già dimostrato alla Signora nei giorni della trattativa per Nico Gonzalez, le cifre che chiede poi le pretende, accettando al massimo di venire incontro al venditore tramite le modalità di pagamento.