Calciomercato Matias Moreno è a Valencia: "Spero che vada tutto bene con il Levante"

Matias Moreno è virtualmente un calciatore del Levante. Il calciatore di proprietà della Fiorentina è sbarcato stamani in Spagna e ora andrà a fare le visite mediche per poi firmare con il suo nuovo club, dove si trasferirà in prestito con diritto di riscatto e controriscatto. Moreno, intercettato da El Chiringuito TV al suo arrivo in Spagna, a Valencia, ha rilasciato qualche breve dichiarazione: "Sono molto contento di essere qui e spero di riuscire a dare tutto. Cosa spero? Prima cosa che si chiuda tutto, poi di concentrarmi per far sì che vada tutto bene".