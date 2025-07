Le nuove gerarchie per la porta della Fiorentina. Martinelli 2° e Terracciano via

Il tempo delle porte girevoli è arrivato in casa Fiorentina, sottolinea stamani La Nazione. La squadra viola si prepara a una mini rivoluzione che porterà David De Gea ad avere il ruolo di portiere titolare senza se e senza ma, dietro di lui ci sarà Tommaso Martinelli pronto alla promozione a secondo portiere viola. Sul classe 2006 ogni decisione verrà rinviata al termine del ritiro estivo al Viola Park e alla successiva tournée in Inghilterra ma la sensazione che emerge forte in questi primi giorni di confronto tra lo staff e Pioli è la volontà di puntare sull'estremo difensore fiorentino. Che si traduca in un ruolo almeno nei primi turni di Conference League e in Coppa Italia.

Diverso destino per Pietro Terracciano, pronto a salutare Firenze dopo sei anni. Il ruolo di vice passerà come detto a Martinelli e Terracciano sta valutando le soluzioni alternative per la parte finale della sua carriera, con la Cremonese in particolare che avrebbe preso informazioni sul conto dell'ex Empoli. La situazione contrattuale del portiere prevede una scadenza tra nemmeno un anno con uno stipendio però da quasi un milione di euro a stagione, per questo la Fiorentina valuta se provare a monetizzare la sua cessione.