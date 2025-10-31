Lutto nei dilettanti: scomparso il presidente della Rondinella Marzocco Lorenzo Bosi

Lutto nei dilettanti: scomparso il presidente della Rondinella Marzocco Lorenzo Bosi
Oggi alle 09:38News
di Redazione FV

Lutto nel mondo del calcio dilettanti. E’ scomparso questa notte all'improvviso Lorenzo Bosi, imprenditore e presidente della Rondinella Marzocco. Di seguito l'annuncio della società sui propri canali social.

Anche tutta la redazione di Radio FirenzeViola e FirenzeViola.it esprime il proprio cordoglio per la scomparsa e si stringe attorno ai familiari.