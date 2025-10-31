Il cordoglio dell'assessora allo sport Perini per Bosi: "Un vuoto incolmabile"

“Apprendo con profondo dolore e sincera commozione la notizia della scomparsa di Lorenzo Bosi, stimato Presidente della Rondinella Marzocco. La sua perdita lascia un vuoto incolmabile non solo nel cuore dei suoi cari e di tutta la società biancorossa. Ricordo ancora lo sguardo fiero con cui guardava i suoi ragazzi in campo, in occasione di una delle ultime gare giocate: i suoi occhi, in occasione del gol della sua squadra, trasudavano orgoglio. Bosi è stato un punto di riferimento, un uomo che ha dedicato la propria vita alla passione per lo sport e la socialità, non a caso aveva creato la Fondazione Rondinella, legando ancora di più il suo nome alla storia della gloriosa società fiorentina e della città.

Porgo le più sentite condoglianze alla famiglia e a tutti i dirigenti, atleti e tifosi della Rondinella. Conserveremo con affetto e gratitudine il ricordo del suo impegno, della sua dedizione e della sua inesauribile passione. Che la sua eredità sportiva possa continuare a ispirare le future generazioni”. Letizia Perini, assessora allo sport del Comune di Firenze, ricorda così Lorenzo Bosi, presidente della Rondinella Marzocco, scomparso la notte scorsa a Firenze