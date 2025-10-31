Borghi duro sulla Fiorentina: "Non aver ancora vinto alla nona giornata è imbarazzante"

Il noto telecronista e giornalista di Sky, Stefano Borghi, sul suo canale Youtube ha commentato Inter-Fiorentina, tra le altre partite della nona giornata di Serie A, ecco le sue parole: "L'Inter nel secondo tempo ha brutalizzato la Fiorentina che ieri Pioli ha presentato nuovamente con una conformazione diversa a centrocampo. Ha optato per un centrocampo un po' più muscolare, togliendo Nicolussi Caviglia e Fagioli, per giocare con Mandragora, Sohm e Ndour, che rimane un talento importante per la Fiorentina, con qualità tecniche rilevanti e uno straordinario fisico. Il problema della Fiorentina è stato che nel momento in cui l'Inter ha alzato i ritmi si è completamente sciolta e il fatto che abbia perso 3-0 con il suo portiere per distacco migliore in campo, direi che sintetizza tutto questo. E' difficile capire come possa uscirne, perché l'ambiente è molto appesantito dalle speranze che si sono trasformate in incubi.

Non aver ancora vinto dopo 9 giornate è qualcosa di imbarazzante e lo si capisce dalle parole di Pioli. La Conference League al momento porta soddisfazioni, ma a un livello certamente diverso da quelle del campionato. Adesso la Fiorentina può riprendersi con le prossime partite di campionato, che sono più abbordabili, anche se in queste partite la Fiorentina ha già lasciato a desiderare".