Spalletti: "Ho accettato otto mesi perché credo in questa Juventus"

vedi letture

(ANSA) - TORINO, 31 OTT - "Per un club come la Juventus è necessario tornare in Champions, ma le altre corrono forte: dobbiamo lavorare": così il nuovo tecnico bianconero, Luciano Spalletti, sugli obiettivi stagionali. "Se non avessi creduto nelle potenzialità di questa squadra, perché avrei dovuto accettare un contratto da otto mesi? - ha aggiunto nella conferenza di presentazione - Nessuna difficoltà ad accettare un contratto così". "E' una rosa che ha potenzialità, ci vedo la possibilità di rimettere le cose a posto. Dovremo essere squadra, un gruppo che capisca cosa deve fare in campo. E' tutto molto stimolante per me in questa sfida".

"Spero di rientrare nel giro scudetto, perché no? Lo commentavamo con i giocatori, le intenzioni devono essere al massimo - ha detto ancora Spalletti - Il massimo è rientrare nel giro scudetto, vogliamo provarci. Mancano ancora 29 partite. Non vedo perché mi debba accontentare". (ANSA).