Il cordoglio della sindaca Sara Funaro per Bosi: "Lascia un'eredità preziosa nel calcio"

vedi letture

“È con profondo dolore e dispiacere personale che apprendo la notizia della scomparsa di Lorenzo Bosi, presidente della Rondinella Marzocco, persona di straordinaria qualità umana, con cui era facile entrare in sintonia e relazionarsi in maniera costruttiva. Firenze perde un concittadino che ha onorato la nostra città attraverso la sua straordinaria dedizione allo sport, un’attività che considerava una vera e propria scuola di vita e un pilastro per la crescita della comunità. Bosi ha guidato la Rondinella con passione e visione, contribuendo in modo significativo a tenere vivi i valori sportivi e le tradizioni più autentiche del nostro territorio. Il suo impegno nel calcio di base e nella formazione dei giovani lascia un’eredità preziosa che non dimenticheremo.



A nome mio e di tutta la città di Firenze, esprimo le più sentite condoglianze e la nostra vicinanza alla famiglia Bosi, a tutti i dirigenti, agli atleti e ai sostenitori della Rondinella Marzocco. Ci stringiamo a loro in questo momento di grande tristezza”. Con queste parole la sindaca di Firenze Sara Funaro ricorda Lorenzo Bosi, presidente della Rondinella Marzocco, scomparso la notte scorsa a Firenze.