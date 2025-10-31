Mandragora, ecco il rinnovo: i dettagli di Tuttomercatoweb

Nell'aria ormai da tempo, oggi sarebbe arrivato il rinnovo di Rolando Mandragora. Secondo quanto riporta infatti Tuttomercatoweb il giocatore avrebbe trovatto l'accordo fino al 2028 con opzione di un ulteriore anno, a 1.8 milioni a stagione. L'attuale contratto scadrebbe nel 2026 e dunque è prevalsa la volontà del giocatore di rimanere a Firenze, città dove si è sposato (a Palazzo Vecchio) e dove sta crescendo la sua bambina. Mandragora è a Firenze dal 2022-23.