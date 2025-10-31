Giovanni Galli: "Pioli? Aspetterei le gare con Lecce e Genoa. Manca un leader che guidi la difesa"

L’ex portiere della Fiorentina Giovanni Galli, intervenuto ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, ha analizzato il momento difficile che sta attraversando la squadra viola. «Con l’Inter ho visto una fiammella diversa dal punto di vista dell’atteggiamento – ha dichiarato – ma mi pare una squadra attanagliata dai pensieri, dalle delusioni e dalle paure. Le aspettative erano molto diverse, e invece ora si trovano a leccarsi le ferite».

Sul tema più delicato, quello legato alla posizione di Stefano Pioli, Galli invita alla calma e alla fiducia: «Aspetterei almeno le gare con Lecce e Genoa. Non cambierei la guida tecnica perché non credo sia una soluzione capace di sollevare i giocatori dalle loro preoccupazioni. Sono due partite in cui la squadra deve dimostrare di non essere quella vista fino a oggi».

Poi un’analisi più tattica e strutturale: «Manca un uomo di personalità che guidi la difesa e un centrocampista-faro capace di dare ordine e ritmo. Ci sono De Gea e Kean, ma manca il resto della spina dorsale».