Genoa, fine del rapporto col ds Marco Ottolini: c'è il comunicato
FirenzeViola.it
Il Genoa ha comunicato ufficialmente la conclusione del rapporto col ds Marco Ottolini. Questa la nota emessa dal club ligure: "Genoa CFC comunica la conclusione del rapporto di lavoro con il direttore sportivo Marco Ottolini.
Dal suo insediamento Ottolini ha contribuito alla promozione nel massimo campionato, rivestendo un ruolo centrale nello sviluppo dei piani operativi, atti al raggiungimento degli obiettivi prefissati per le stagioni 2023/24 e 2024/2025.
La società ringrazia Marco Ottolini per l’impegno e la dedizione augurandogli il meglio in vista delle prossime sfide professionali".
Di seguito il post originale pubblicato su Instagram dal Genoa:
