Baschirotto: "Kean tra i quattro attaccanti che mi hanno fatto più penare"

Federico Baschirotto, difensore della Cremonese, squadra neopromossa che ha approcciato molto bene al campionato di Serie A, issandosi all'8° posto e a un solo punto dalla zona Europa, ha parlato alla Gazzetta dello Sport, soffermandosi anche sull'attaccante della Fiorentina Moise Kean. Ecco le sue parole: "Chi mi ha fatto più penare? Lautaro ma anche Thuram, Kean e Vlahovic. La Serie A è piena di grandi campioni che possono risolvere le partite in ogni momento"