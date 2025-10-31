Giudice sportivo conferma: Mattia Viti out un turno, salta il Lecce

Il giudice sportivo ha ufficializzato i provvedimenti relativi alla nona giornata di serie A. Sono due i giocatori squalificati per un turno, si tratta del difensore della Fiorentina, Mattia Viti, espulso durante la partita contro l'Inter per fallo da ultimo uomo su Bonny, e di Adam Obert, difensore del Cagliari, che ha raggiunto la quinta ammonizione.

Per quanto riguarda le sanzioni dei club, il Genoa (lancio di fumogeni che hanno causato l'interruzione della partita per tre minuti) dovrà pagare 10mila euro di multa. 7 mila euro per il Lecce (lancio di petardi e fumogeni) e per il Napoli (lancio di bottiglietta di plastica e fumogeni). 2 mila euro di multa, invece, per il Bologna, e 1.500 mila euro di multa per la Roma.