Abodi: "Modifica legge Melandri? Ragioniamo su decreto con commissioni parlamentari"
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(ANSA) - ROMA, 20 APR - "Stiamo ragionando con le due commissioni parlamentari, ne parlerò con il Governo. I contenuti li abbiamo, ora verifichiamo il consenso". Lo ha detto il ministro per lo sport e per i giovani, Andrea Abodi, a chi gli chiede della possibilità di una modifica alla legge Melandri, incentrata soprattutto sulla distribuzione dei diritti tv. (ANSA).
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