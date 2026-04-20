Coppa Italia, ecco le designazioni arbitrali per le semifinali di ritorno

Coppa Italia, ecco le designazioni arbitrali per le semifinali di ritornoFirenzeViola.it
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Oggi alle 13:53News
di Redazione FV

Domani al via le semifinali di ritorno di Coppa Italia con la gara Inter-Como (0-0 all'andata) mentre mercoledì si giocherà Atalanta-Lazio (2-2). Oggi sono stati designati gli arbitri delle due gare: Simone Sozza della sezione di Seregno arbitrerà la gara di San Siro mentre il fischietto di Bergamo sarà Andrea Colombo di Como.