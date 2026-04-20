Ufficiale Gheorghe Hagi succede a Lucescu: è lui il nuovo ct della Romania

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La Romania ha scelto il nuovo ct, a pochi giorni dalla morte di Mircea Lucescu. Si tratta del campione Gheorghe Hagi, autentica leggenda in Romania, che ha firmato oggi per i cicli di qualificazione ad Europei e Mondiali; per lui si tratta della seconda esperienza come ct dopo il 2001, che lasciò dopo aver mancato la qualificazione ai Mondiali di Giappone e Corea. Gheorghe Hagi ha anche un figlio giocatore, Ianis, che ha vestito anche la maglia della Fiorentina.

Ecco la nota ufficiale della federazione rumena: "Il Comitato Esecutivo della Federazione Calcistica Rumena ha approvato la proposta della Commissione Tecnica giovedì 16 aprile 2026 e Gheorghe Hagi torna ufficialmente oggi sulla panchina della nazionale rumena. La Federazione Calcistica Rumena annuncia la nomina del più rappresentativo giocatore della nazionale rumena nella storia del calcio rumeno come allenatore. Gheorghe Hagi, simbolo di eccellenza, ha firmato un contratto per i prossimi due cicli di qualificazione, con la missione di riportare la nazionale nell'élite del calcio mondiale".