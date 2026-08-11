Favasuli al Napoli in prestito con obbligo: i dettagli di un'operazione che coinvolge i viola
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Costantino Favasuli al Napoli, operazione ai dettagli: prestito oneroso da 1 milione di euro con obbligo di riscatto a 6.2 più 1 di bonus, stando a quanto raccolto da SkySport. Sono queste le ultime dell'operazione che porterà il talento del Catanzaro, ma di scuola Fiorentina, alla corte di Allegri. Ricordiamo che i viola detengono sul classe 2004 una percentuale del 50% sulla futura rivendita e quindi monitorano con attenzione questa operazione.
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Mario TeneraniL'obiettivo ora è un esterno top. Dietro serve uno a sinistra. Pellegrino vicino a diventare viola. Kean resta, ma vediamo il mercato...
Tommaso LoretoMastantuono e poi chissà, è l'estate buona per riaprire il cassetto dei sogni. Cresce l'attesa per gli esterni (e la pressione su Grosso)
Lorenzo Di BenedettoIl mercato non è ancora finito, anzi. C'è ancora budget per fare almeno un altro colpo importante e sarà fatto in attacco: servono due esterni. Piccoli, Pellegrino, la Fiorentina e il Bologna: caccia al giusto incastro
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