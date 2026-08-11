Favasuli al Napoli in prestito con obbligo: i dettagli di un'operazione che coinvolge i viola

Favasuli al Napoli in prestito con obbligo: i dettagli di un'operazione che coinvolge i violaFirenzeViola.it
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Oggi alle 13:43Primo Piano
di Redazione FV

Costantino Favasuli al Napoli, operazione ai dettagli: prestito oneroso da 1 milione di euro con obbligo di riscatto a 6.2 più 1 di bonus, stando a quanto raccolto da SkySport. Sono queste le ultime dell'operazione che porterà il talento del Catanzaro, ma di scuola Fiorentina, alla corte di Allegri. Ricordiamo che i viola detengono sul classe 2004 una percentuale del 50% sulla futura rivendita e quindi monitorano con attenzione questa operazione.