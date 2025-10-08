Luigi De Siervo: "Serie A a 18 squadre? Farebbe perdere il 20% degli eventi"

vedi letture

(ANSA) - ROMA, 08 OTT - "Tramontata l'idea della Serie A a 18 squadre? Per le tre grandi leghe, quella inglese, spagnola e italiana, l'idea di restare a 20 squadre in questo momento ci convince. Perché nel momento in cui si calasse a 18, si perderebbe circa il 20% di eventi sportivi, oltre a una forma di rappresentatività anche legata a grandi città e grandi territori, andando più rapidamente nella logica della compressione dei valori e degli interessi dei campionati nazionali rispetto a queste grandi competizioni europee". Sono queste le parole Luigi De Siervo, amministratore delegato della Lega Serie A, a margine della 'assemblea di lega, in programma allo stadio Olimpico di Roma.

"Abbiamo avuto il merito e la fortuna negli ultimi anni di consentire a squadre italiane di arrivare in fondo alle competizioni europee e non è detto che questo succeda sempre. Pensate se tutta l'aspettativa dei nostri tifosi fosse riposta solo sulle coppe europee dove per anni come sapete non abbiamo ottenuto i risultati meritati e sperati", ha concluso. (ANSA).