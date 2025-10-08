Milanese sulla Fiorentina: "Partita lenta ma può uscirne. Serve collaborare in difesa"
L'ex calciatore di Napoli e Inter tra le altre Mauro Milanese è intervenuto ai microfoni di TMW Radio durante la trasmissione "Maracanà". Tra i tanti temi trattati queste le sue parole riguardo al periodo negativo della Fiorentina: "Siamo abituati a vederla nelle coppe. Nessuno punterebbe su di lei per scudetto e Champions, questo è un campionato dove chi parte male poi riesce a rifarsi più avanti. Mi dispiace perché Pioli sta cambiando tanto, forse per infortuni e assenze. La partenza è stata lenta, ma ho la sensazione che potrà uscirne. Non basta solo la fase propositiva, devono correre e collaborare anche in difesa".
