Colantuono: "Pioli ha tutto per uscirne. Europa? La squadra c'è"

Oggi alle 16:52News
di Redazione FV

Mister Stefano Colantuono è intervenuto ai microfoni di TMW Radio nel corso della trasmissione "Maracanà" rispetto a come potrebbe fare Pioli a uscire dal tunnel di questo difficile inizio di stagione.
Questa la sua risposta: "Meglio un calendario difficile, sono partite che di solito non sbagliano. Mi dispiace per Pioli, caro amico. Ne sono sicuro, ne verrà fuori.

E' un trittico importante che può essere chiave per uscirne fuori. I problemi? Magari di forma di qualche giocatore, tattico, ma mi fa specie perché Pioli è uno dei più preparati e ha una buona squadra. Hanno tutto per uscirne fuori. Squadra sopravvalutata? Dipende dall'obiettivo, di sicuro per un piazzamento europeo c'è"