De Gea omaggia il ritiro di Jordi Alba: "Grazie di tutto amico"FirenzeViola.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 17:44News
di Redazione FV

È di ieri la notizia che un altro grande del calcio spagnolo e mondiale ha deciso di ritirarsi. Dopo Sergio Busquets è stato ieri il turno di Jordi Alba che, all'età di 36 anni, ha deciso di dire addio al calcio.

In tal senso il suo ex compagno ai tempi della Roja, David De Gea, lo ha omaggiato con un post pubblicato sui propri social. 