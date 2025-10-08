Biasin: "Pioli e la Fiorentina disastrosi fino ad oggi. La rosa ha del potenziale"

Biasin: "Pioli e la Fiorentina disastrosi fino ad oggi. La rosa ha del potenziale"FirenzeViola.it
© foto di Federico De Luca
Oggi alle 15:46News
di Redazione FV

Fabrizio Biasin, noto giornalista, nel corso del suo editoriale per Tuttomercatoweb.com ha toccato anche il tema legato al momento della Fiorentina. Questo il suo pensiero: "Tocca alla Fiorentina e a Pioli, disastrosi fin qui. Il sottoscritto aveva previsto belle cose per il progetto viola, pensate in che mani siete, ‘o voi lettori. E il fatto è che continuo a pensare che il potenziale non sia così deprimente e che Pioli non abbia improvvisamente disimparato a fare il suo mestiere.

Certo è che alla ripresa – e con un calendario micidiale, va detto – una reazione è obbligatoria. E deve essere caratteriale prima ancora che tecnico-tattica. Perché la carenza di gioco – e in attesa di tempi migliori - la puoi anche perdonare, ma l’atteggiamento no, quello non lo devi sbagliare mai.