Biasin: "Pioli e la Fiorentina disastrosi fino ad oggi. La rosa ha del potenziale"

Fabrizio Biasin, noto giornalista, nel corso del suo editoriale per Tuttomercatoweb.com ha toccato anche il tema legato al momento della Fiorentina. Questo il suo pensiero: "Tocca alla Fiorentina e a Pioli, disastrosi fin qui. Il sottoscritto aveva previsto belle cose per il progetto viola, pensate in che mani siete, ‘o voi lettori. E il fatto è che continuo a pensare che il potenziale non sia così deprimente e che Pioli non abbia improvvisamente disimparato a fare il suo mestiere.

Certo è che alla ripresa – e con un calendario micidiale, va detto – una reazione è obbligatoria. E deve essere caratteriale prima ancora che tecnico-tattica. Perché la carenza di gioco – e in attesa di tempi migliori - la puoi anche perdonare, ma l’atteggiamento no, quello non lo devi sbagliare mai.