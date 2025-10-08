Convocati in nazionale, Viola 9° con 10 giocatori: primato del Milan

vedi letture

Arrivati alla seconda sosta nazionale il portale Transfermarkt.it ha stilato la classifica delle formazioni di Serie A che hanno più calciatori convocati con le rappresentative del proprio paese. In questa speciale graduatoria la Fiorentina si trova in nona posizione con 10 calciatori che hanno lasciato il Viola Park per raggiungere il ritiro della propria nazionale. Si tratta di Kean, Piccoli, Nicolussi Caviglia (Italia), Martinelli, Ndour, Fortini (ItaliaU21), Dzeko, Kospo (Bosnia), Pongracic (Croazia), Gudmundsson (Islanda). A questi si sarebbe dovuto aggiungere Sohm che non ha potuto rispondere alla chiamata della Svizzera per una fascite plantare. Primato in graduatoria che spetta al Milan con 15 giocatori prestati alle nazionali.

Secondo gradino del podio a pari merito per Juventus e Inter con 13. 11 invece i giocatori convocati in nazionale per Bologna, Roma e Genoa. A 10 come la Fiorentina anche Napoli, Atalanta, Torino e Udinese. In classifica i viola si trovano al nono posto perché il valore di mercato di tutti i convocati (124,9 milioni) è inferiore a quello del Napoli (217) e dell'Atalanta (207). Di seguito il post Instagram di Transfermarkt.it con la classifica completa: