Jeff Ekhator su Kean: "Cerco di prendere spunti da lui. Ha uno stile di gioco simile al mio"

Jeff Ekhator su Kean: "Cerco di prendere spunti da lui. Ha uno stile di gioco simile al mio"FirenzeViola.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 19:45News
di Redazione FV
fonte Figc.it

L'attaccante del Genoa Jeff Ekhator ha parlato direttamente dal ritiro della nazionale dell'Italia Under21. Tra i tanti temi trattati, dal gol di tacco contro il Napoli agli obiettivi della formazione di Baldini, il centravanti di origini nigeriane ha parlato anche della sua somiglianza con Kean: "Penso di assomigliare di più a un giocatore come Moise Kean, perché ha uno stile di gioco simile al mio.

Lo guardo e cerco di prendere spunti da lui il più possibile. Sto provando a migliorare sotto tanti aspetti, dal primo controllo, al colpo di testa, è qualcosa alla quale pongo un’attenzione maggiore continuando a lavorare sulle mie caratteristiche principali, cioè il mio modo di appoggiarmi ai compagni legando il gioco e scaricando la palla”.