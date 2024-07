LOVRIC, Gol spettacolare e decisivo in amichevole

FirenzeViola.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Sandi Lovric è uno dei centrocampisti seguiti dalla Fiorentina per infoltire il reparto rimasto maggiormente sguarnito a causa degli addii tra svincoli e fine prestiti. Rientrato all'Udinese dopo le vacanze post Europei con la Slovenia, il neo tecnico Runjac lo ha schierato titolare nell'amichevole di oggi contro il Konyaspor. Dopo la sconfitta con il Colonia nel primo test sostenuto dai friulani, l'allenatore bianconero ha mischiato le carte e in campo sono andati anche giocatori che sono sul mercato, come appunto Lovric, Bijol e Samardzic. Il risultato è stata la vittoria di misura grazie alla rete siglata dal centrocampista sloveno in avvio di ripresa, con un magnifico destro a giro dalla distanza che si è infilato nell'angolo alla sinistra del portiere avversario.

Come è noto la Fiorentina segue con interesse Lovric ma al momento non c'è intesa con l'Udinese che chiede almeno 12 milioni mentre il club viola non vuole spingersi oltre 6-8 milioni. Le diplomazie stanno lavorando per limare il gap anche se al momento Lovric resta un giocatore dell'Udinese.