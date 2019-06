LONGHI, FFP? Commisso ha ragione. Gattuso-Mirabelli...

Il giornalista Bruno Longhi ha così commentato l'arrivo di Rocco Commisso alla Fiorentina: "Dire oggi cosa potrà fare Rocco Commisso non è semplice, ho gradito la sua affermazione sul FFP che ormai sta diventando un ostacolo per le società che hanno voglia di investire e non possono farlo con queste regole. Il triumvirato calabrese Commisso-Mirabelli-Gattuso? Circola da tempo e non sarebbe un’idea deprecabile. Gattuso ha dimostrato di essere un tecnico da serie A".