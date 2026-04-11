"Lo Scudetto dei Giovani": 5° capitolo della collana sulla storia viola
Un’altra pietra miliare della storia della Fiorentina sulle pagine di "Viola 100, la Storia della Squadra di Firenze", l’opera pensata, prodotta e realizzata da Il Brivido Sportivo e dal Museo Viola. "Lo Scudetto dei Giovani", questo il titolo del quinto capitolo della collana che vuole celebrare il centenario del club gigliato, appena uscito e dedicato al decennio 1966 – 1976.
Gli anni della preparazione e del trionfo della squadra che conquistò il secondo tricolore, grazie a una straordinaria nidiata di giovani. E che, sempre attraverso la linea verde, seppe costruire anche altri successi di rilievo come la Coppa Italia del 1975 e la Coppa di Lega Italo Inglese. Da Superchi a Chiarugi, passando per Brizi, Ferrante, Merlo, De Sisti, Esposito e tutti gli altri eroi dell’ultimo Scudetto di Firenze. Ma anche Roggi, Guerini, Desolati e… Antognoni, la Luce che cominciava a brillare con addosso quella maglia che diventerà la sua seconda pelle.
Tutte storie che potrete trovare in questo capitolo che verrà rilegato, insieme agli altri 4 già usciti e ai 5 in fase di realizzazione, nel cofanetto di Viola 100 che potrete ordinare in formato completo, già da adesso, sul sito del Brivido Sportivo, semplicemente cliccando su questo link: https://shop.brividosportivo.it/. E allora non perdete tempo, "La Storia della Squadra di Firenze" vi aspetta!
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