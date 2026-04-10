Malen distrugge il Pisa: 3-0 Roma e toscani sempre più in Serie B

Malen distrugge il Pisa: 3-0 Roma e toscani sempre più in Serie BFirenzeViola.it
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Oggi alle 22:41News
di Redazione FV

Finisce 3-0 tra Roma e Pisa, in una partita praticamente senza storia fin dall'inizio. Troppo più forti i giallorossi per un Pisa che non spaventa quasi mai Svilar e attende solo la aritmetica per consegnarsi alla Serie B in una discesa senza fine dei toscani che anche all'Olimpico vengono battuti grazie a un super Malen: l'attaccante della Roma realizza una tripletta e si porta il pallone a casa, lanciando i suoi nella corsa Champions all'inseguimento di Juventus e Como. Il Pisa invece resta a 18 punti in classifica.