Il retroscena: Ranieri puntava Pioli per la Roma, ma lui ha scelto la Fiorentina

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SportMediaset riporta un retroscena legato al movimento degli allenatori nella scorsa estate. Lo fa a proposito del clima teso in casa Roma e in particolare botta e risposta a distanza tra Claudio Ranieri e Gian Piero Gasperini, avvenuto ieri dopo il successo dei capitolini contro il Pisa. Le parole dell’allenatore alla vigilia, soprattutto quelle legate al mercato e all’esigenza di puntare su profili più specifici, non sono piaciute alla dirigenza giallorossa. La replica è arrivata sottolineando come le decisioni siano sempre state condivise all’interno del club, ricordando anche il percorso che ha portato alla scelta dell’attuale tecnico.

Secondo quanto riferito da SportMediaset, tra i nomi presi in considerazione dalla Roma per la panchina, prima dell’arrivo di Gasperini, c’era anche Stefano Pioli. In quel periodo l’allenatore era legato all’Al Nassr da un contratto con un ingaggio di circa undici milioni di euro a stagione, fattore che ha complicato ogni possibile trattativa. Successivamente Pioli ha deciso di tornare alla Fiorentina, chiudendo di fatto qualsiasi spiraglio con il club giallorosso durante quella fase di ricerca del nuovo allenatore.