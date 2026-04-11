La Roma perde Pellegrini per un mese: a rischio anche per la sfida alla Fiorentina
Brutte notizie in casa Roma per Gian Piero Gasperini, che deve fare i conti con un’assenza importante in una fase decisiva della stagione. Come riportato da TuttoMercatoWeb, gli esami strumentali svolti nelle ultime ore hanno confermato le preoccupazioni dello staff medico: Lorenzo Pellegrini ha rimediato una lesione al flessore. Il capitano giallorosso era stato costretto a lasciare il campo durante la gara di ieri contro il Pisa.
Un duro colpo per la squadra capitolina, che rischia di dover rinunciare a uno dei suoi punti di riferimento per circa quattro settimane. Alla luce dei tempi di recupero e del necessario lavoro di riatletizzazione, Pellegrini potrebbe saltare diverse partite chiave, tra cui la sfida contro la Fiorentina in programma nel primo weekend di maggio. Non è escluso, inoltre, che il suo rientro possa avvenire soltanto nelle ultimissime giornate di campionato.
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