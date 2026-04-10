Bruno Giordano: "La Lazio può strappare almeno un pareggio con a Firenze"

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Intervenuto in collegamento a Radio Laziale, l'ex attaccante Bruno Giordano ha parlato della prossima sfida di campionato della Lazio contro la Fiorentina: “La sconfitta in Conference League può far male alla Fiorentina e minare alcune certezze. Poi mancheranno Fagioli e Gudmundsson che sono due giocatori importanti, forse i più talentuosi. La Lazio può strappare almeno un pareggio. Loro si giocano tanto per la salvezza, ma noi ne dobbiamo approfittare. Il credo maggiore di Sarri è la fase difensiva, l’ha sempre valorizzata più dell’attacco. Sono i pregi e i difetti di questa squadra".