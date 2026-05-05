Lo Monaco: "Ieri mi aspettavo un'altra Fiorentina. I viola avevano meno motivazioni"

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L'ex dirigente Pietro Lo Monaco è intervenuto ai microfoni di TMW Radio, durante Maracanà commentando la partita di ieri sera dell'Olimpico tra Roma e Fiorentina: "La Roma aveva contro una Fiorentina che forse, avendo saputo già prima il risultato di Cremona, è arrivata con meno motivazioni. Di certo ci si aspettava una partita più sostenuta della Viola, per quanto i giallorossi siano stati bravi a metterla sotto. Il 4-0 è stato un risultato eclatante e il passivo poteva essere ancora più pesante.

Detto ciò, queste ultime settimane della Roma non mi sorprendono, dato che già ad inizio stagione si erano viste ottime cose. Il fatto è che nei momenti in cui ci sono state più assenze è stato complicato per Gasperini mettere in campo il suo gioco. Le sue squadre però sono sempre vive e, se ad un certo punto i risultati sono venuti meno, è stato proprio per via di alcune mancanze di organico".